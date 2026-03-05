マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『マイケル』ポスタービジュアル＆日本版本予告
マイケル・ジャクソンの実のおいジャファー・ジャクソンが主演を務め、マイケルの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』より、ポスタービジュアルと日本版本予告が解禁となった。
【動画】伝説が始まる――『Michael／マイケル』日本版予告
本作が描くのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”。そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿だ。製作は世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング。監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア。
主演をマイケルのおいジャファー・ジャクソンが務めるほか、幼少期のマイケル役には若手俳優のジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、父ジョセフ・ジャクソン役はコールマン・ドミンゴ、母キャサリン・ジャクソン役にニア・ロング、『オフ・ザ・ウォール』『スリラー』を手がけた音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、長年の弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じる。
新たに解禁となったポスタービジュアルは、「伝説が始まる」というコピーを掲げ、マイケルの遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソンが“キング・オブ・ポップ”誕生の瞬間を鮮烈に表現。その姿からは、新たな伝説の幕開けを予感させる圧倒的オーラが放たれる。
さらに4月3日よりムビチケ前売券（カード／オンライン）が発売されることが決定。ムビチケカード特典として、見る角度によって異なる絵柄が見えるレンチキュラーカード“成長する！マイケル4変化カード”が数量限定で通販と全国の上映映画館にて配布される（一部、映画館を除く。なくなり次第終了予定）。
映画『Michael／マイケル』は、6月12日より全国公開。
【動画】伝説が始まる――『Michael／マイケル』日本版予告
本作が描くのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”。そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿だ。製作は世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング。監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア。
新たに解禁となったポスタービジュアルは、「伝説が始まる」というコピーを掲げ、マイケルの遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソンが“キング・オブ・ポップ”誕生の瞬間を鮮烈に表現。その姿からは、新たな伝説の幕開けを予感させる圧倒的オーラが放たれる。
さらに4月3日よりムビチケ前売券（カード／オンライン）が発売されることが決定。ムビチケカード特典として、見る角度によって異なる絵柄が見えるレンチキュラーカード“成長する！マイケル4変化カード”が数量限定で通販と全国の上映映画館にて配布される（一部、映画館を除く。なくなり次第終了予定）。
映画『Michael／マイケル』は、6月12日より全国公開。