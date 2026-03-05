全編“犬視点”の異色ホラー『グッド・ボーイ』7.10公開決定 本国ポスター解禁
犬が霊に取り憑かれた飼い主を守ろうと奮闘するホラー映画『GOOD BOY（原題）』が、邦題を『GOOD BOY／グッド・ボーイ』として7月10日より公開されることが決定。本国オリジナルポスターが解禁された。
飼い主と一緒に田舎の実家にやってきた主人公の犬インディ。そこで闇に潜む超常的な存在に遭遇し、得体の知れない邪悪な何かから飼い主を守ろうと立ち上がる――。
本作はベン・レオンバーグ監督による長編デビュー作。革新的なアプローチと3年間に及ぶ制作期間によって人間には見えない恐怖をリアルに描き、ホラージャンルに新たな地平を切り開いた。カメラワークや演出すべてが犬の目線に合わせて作られており、観客はまるでインディと一緒に恐怖を体験しているかのような臨場感と緊張感に包まれる。
「何かがおかしい…」と異変に気付いたのは、人間ではなく飼い犬のインディ。誰もいない部屋の隅をじっと見つめる。何かに反応して吠える。そんな誰もが共感する飼い犬の不思議な行動の先にある恐怖を描く本作。犬の視点から描かれた斬新なホラー作品として注目が集まり、アメリカの映画レビューサイトRotten Tomatoesでは90％の評価を獲得、「2025年最も心を打つホラー映画の一つ」と称された。
2025年のSXSW（サウス・バイ・サウスウエスト映画祭）でプレミア上映された際は、「最優秀犬演技賞（Howl of Fame）」を受賞。全米で予告が公開されるとSNSで話題を呼び、当初限定公開のはずが急遽1650スクリーンに拡大公開となり、2週連続トップ10入りを果たした。
2026年のアストラ映画賞では、「ホラーまたはスリラー作品部門」で、『28年後…』のアルフィー・ウィリアムズ、『ブラックフォン２』のイーサン・ホーク、『トゥギャザー』のアリソン・ブリー、『Bring Her Back』（未公開）のサリー・ホーキンス、『コンパニオン』のソフィー・サッチャーといったそうそうたる面々を退け、本作主演の犬インディ（オス・8歳くらい、犬種ノヴァ・スコシア・ダッグ・トーリング・レトリバー）が動物俳優として最優秀演技賞を受賞するという歴史的快挙を達成した。
本国オリジナルポスターは、一匹の犬に向かって、無数の不気味な黒い手が伸びている様子が描かれたものとなっている。
映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』は、7月10日より全国公開。
