山本舞香、夫・活動休止中のマイファスHiroとの2ショット公開 ライブ会場のような場所で肩寄せ合う
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の山本舞香が3月5日、自身のInstagramを更新。2月26日に活動休止を発表したロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルで夫のHiroとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳人気女優「映画のワンシーンみたい」イケメン夫と肩寄せ合う
山本は文章なしの投稿で、ライブ会場のような場所でHiroと肩を並べて座る後ろ姿の写真を公開。暗めの照明の中で、2人がリラックスした様子でステージの方を見つめる、プライベート感溢れる2ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「後ろ姿だけでも絵になる夫婦」「さりげなく寄り添う距離感にキュンとしました」「映画のワンシーンみたいで本当にかっこいい」「これからも2人の投稿を楽しみにしています」といった声が寄せられている。
山本とHiroは2024年10月13日に、それぞれのInstagramにて結婚を発表。Hiroがボーカルを務めるMY FIRST STORYは、2026年2月26日に「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンドを休止する事を決断致しました」と活動休止についてコメントを発表していた。（modelpress編集部）
