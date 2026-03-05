今年33周年を迎えるcali≠gariが、2028年9月10日（日）をもって第8期を終了し、解散することを発表した。あわせて、解散に向けた活動を“終活”と銘打ち、2026年9月より始動することも明らかにした。

公開されたwebフライヤーには「少し早いですが、終活はじめます。」の文字。1993年結成（since1993）から続く歴史に、35周年の最後の日である2028年9月10日（日）、終止符を打つ。

“終活”第一弾として、2026年9月11日（金）に新宿ロフトにて＜結成33周年記念＆ロフト50周年記念ライブ＞を開催。さらに “終活”第二弾として、過去アルバムを回顧するツアー＜TOUR「Re(member):?」＞を実施、2026年9月から2027年3月にかけて、東京・大阪で2日間ずつの公演を行う予定。そして、“終活”第三弾として、秋にニュウEPの発売も決定している。

【カリ≠ガリの終活、第一弾】

＜結成33周年記念＆ロフト50周年記念ライブ＞

2026/9/11（金）新宿ロフト

【カリ≠ガリの終活、第二弾】

＜TOUR「Re(member):?」＞

2026/9/25（金）梅田シャングリラ

2026/9/26（土）梅田シャングリラ

2026/10/3（土）五反田BLAZE

2026/10/4（日）五反田BLAZE

2026/12/19（土）梅田シャングリラ

2026/12/20（日）梅田シャングリラ

2027/1/10（日）渋谷WWW X

2027/1/11（月祝）渋谷WWW X

2027/3/13（土）大阪バナナホール

2027/3/14（日）大阪バナナホール

2027/3/20（土）渋谷WWW X

2027/3/21（日）渋谷WWW X。

【カリ≠ガリの終活、第三弾】

ニュウEP、秋発売予定。

