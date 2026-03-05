日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は５日、この日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について特集した。

番組では街頭インタビューで得た意見を元にＷＢＣ歴代名場面ベスト５を紹介。５位に２０２３年大会準決勝メキシコ戦での村上宗隆（当時ヤクルト、現ホワイトソックス）のサヨナラ安打が入ったと伝えた。

これにコメンテーターを務める清原和博氏の元妻でモデルの亜希は「ちょうど２０２３年の３月２１日で、次男の甲子園のセンバツと同じ日だったんですよ、たまたま」と明かした。そして「午前中に（ＷＢＣの）試合を見て…スポーツって絶対に勝敗がつくと分かっていても全チームが勝てるんじゃないかってくらい、ものすごく体が熱くなっちゃって…で、そのまま甲子園に向かって、という思い出が個人的にあるので、もう『村神さま〜』って感じでしたね」と語った。

ちなみに１位は０９年大会決勝の韓国戦でのイチローの決勝打。前回大会決勝の大谷翔平ＶＳトラウトは２位だった。