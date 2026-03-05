テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、昨年日本を訪れた外国人旅行者が過去最多を更新し消費額も過去最高となったことを報じた。

その中で外国人旅行者が都内各地の意外な場所で爆買いが起きていることを伝え、上野、原宿、神田神保町を紹介した。

スタジオでは神保町について世界的シティガイドが選ぶ「世界で最もクールな街」として１位に選ばれたことを紹介した。

神保町に絡み出演者がコメントし、さらにインバウンドでトレンドを感じることとして日本の美容室の質の高さを指摘した。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「松岡さん、美容室、外国の人みる？」とアシスタントで同局の松岡朱里アナに尋ねた。

松岡アナは「見ないんですけど」と明かした上で「私の妹の彼氏が今、フランス人で日本に来ているんですけど」「いいの？そんなこと言って」と突っ込むとスタジオは和やかな笑いに包まれ「ちょうど日本で美容室にいってました」と明かした。

松岡アナが家族の情報を明かしたことに羽鳥アナは「知り合いのフランスの人っていう感じでも良かった。細かく言ってくれてありがたいけど」と突っ込むと松岡アナは笑顔を浮かべていた。