韓国で、自分が飼っているハムスターやモルモットなどの小動物を虐待する場面をオンラインで生中継し、公憤を買っていた30代の男Aが検察に送致された。

蔚山（ウルサン）蔚州（ウルチュ）警察署は4日、動物保護法違反の容疑でAを書類送検したと明らかにした。

警察によると、Aは昨年3月から11月まで、自分が飼っていたハムスターやモルモットなどを虐待し、関連する写真や動画をネイバーカフェやティックトック（TikTok）などオンライン上に何度も掲示した疑いをもたれている。

Aは、共食いの習性があるハムスター数匹を狭い飼育ケースに一緒に入れたり、傷を負って血を流す動物の姿をソーシャルメディア（SNS）に投稿したりしていたことが調査で分かった。

市民団体「動物自由連帯」による告発で捜査が始まった後も、Aの行為は止まらなかった。昨年12月にはハムスターを掃除機で吸い込んだり、ケースに入れて揺すったりする場面をSNSで生中継するなど、奇行を続けてきた。

また、自身への厳罰を求めるオンライン嘆願書に直接アクセスし、「合祀専門家」という仮名で嘲笑する内容の書き込みを残し、それを再びSNSで共有してあざ笑うといった行動も見せた。

あわせて、通報者の身元を割り出すといってSNSを通じて未成年者に接近し、性的な内容のメッセージを送ったり、アダルトサイトのリンクを伝えたりしたという匿名通報も動物自由連帯に寄せられた。

捜査期間中も虐待が続いたため、蔚州郡は先月、警察と合同でAの居住地から小動物22匹を緊急隔離措置した。しかし、Aは隔離直後にウサギを新たに飼い始めた事実をSNSに公開し、さらなる犯行の懸念を抱かせた。現行法には、動物虐待を行った者が追加で動物を譲り受けることを強制的に制限できる規定がない状態だ。

動物自由連帯は、Aへの厳重な処罰とともに、動物虐待者の飼育を制限する制度の導入を求めて署名を集めている。現在までに約5000人が署名に参加したという。

警察関係者は「虐待行為が長期間にわたり反復的に行われた点などを考慮し、起訴意見をつけて検察に送致した」とし、「動物を虐待し、それをSNSに投稿する行為は明白な犯罪であるだけに、今後も厳正に対応していく」と述べた。