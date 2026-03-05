¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤ÎÈþËÆ¸Ø¤Ã¤¿½÷Í¥¥·¥à¡¦¥¦¥Ê¡¢54ºÐ¤Î¶á¶·¸ø³«¡Ä¼«Á³ÂÎ¤ÊÁõ¤¤¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÐ·î
´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÀ¶½ã¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷Í¥¥·¥à¡¦¥¦¥Ê¡Ê54¡Ë¤Î¶á¶·¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤ÎÈþËÆ¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥Ê54ºÐ¤Î¶á¶·¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊ¸¾Ï¤È¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥Ê¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¤ÇÉ×¤ÎÃÓ¾°碰¡Ê¥Á¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¡Ë¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó¿Í¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥·¥à¡¦¥¦¥Ê¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤»Ñ¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÁõ¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
·ÝÇ½³¦¤òµî¤Ã¤¿¸å¡¢Ä¹¤¤´Ö»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥·¥à¡¦¥¦¥Ê¤Î¶á¶·¤ËÂç½°¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖºÐ·î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥ª¡¼¥é¤¬³ÊÊÌ¤À¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿¤Ó¤¿T¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥à¡¦¥¦¥Ê¤Ï1993Ç¯¡¢MBC¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡ËÂè22´ü¸øÊçºÎÍÑ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡ØÀÄ½Õ¤Îæ«¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÈ¬·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯¤Î±Ç²è¡ØInterview ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ù°Ê¹ß¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¡£2005Ç¯¤ËÃÓ¸µµÄ°÷¤È·ëº§¤·¡¢Æó¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£