ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年2月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「初音ミク×シナモロール ひょこぴょこ マスコット」を紹介します☆

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール ひょこぴょこ マスコット」

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994

投入時期：2026年2月26日より順次

サイズ：全長約7×6×13cm

種類：全3種（初音ミク（着ぐるみシナモン）、初音ミク（みみむすび）、シナモロール（みみむすび））

投入店舗：全国のゲームセンターなど

オリジナルブランド“ひょこぴょこ”から「初音ミク×シナモロール」が登場！

“ひょこ”っと顔をのぞかせ、いつも持ち主を見守り、癒やしてくれます。

首を傾げたポーズが愛嬌満点で、そばに置いておきたくなるマスコットです。

「初音ミク」と「シナモロール」のキュートなポーズがたまらないコラボグッズ。

セガプライズの「初音ミク×シナモロール ひょこぴょこ マスコット」は、2026年2月26日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

