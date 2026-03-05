第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するオーストラリア代表のデービッド・ニルソン監督が5日、初戦となる台湾戦の試合前会見に出席。ウェルズ兄弟の登板の可能性に言及した。

今回の代表にはともに左腕のアレックス・ウェルズ、ラクラン・ウェルズの双子兄弟がメンバー入り。初戦となるこの日の台湾戦は過去にオリオールズで13試合登板した元MLB戦士のアレックスが先発マウンドに上がる。

ツインズ傘下マイナーなどでのプレー経験を持つラクランについて、試合展開次第で登板するのかと問われた指揮官は「ブルペンにいる全員を使う準備はできている」と発言。状況次第ではあるが、同じ試合で双子がマウンドに上がる可能性もありそうだ。

また、チームのベンチにはオーストラリア国旗が掲げられ、そこには数々の名前が記されている。ニルソン監督は「あの旗に書かれた名前は、我々より前に道を切り拓いてきた多くの人々を象徴している。過去に代表チームに関わった全ての人々が自分の名前を旗に刻んでいる。そうした歴史を背負って戦っている」と説明。国家を背負っての負けられない戦いになると力を込めた。