ザ・リッツ・カールトン大阪の桜といちごのアフタヌーンティー。フランスの伝統菓子や春カラーのセイボリーに心和む
ザ・リッツ・カールトン大阪の「ザ・ロビーラウンジ」より、いちごと桜が織りなす春のアフタヌーンティー「さくら＆ストロベリー ロワイヤル」が登場。
フランスの伝統菓子や春の香りがふんわりと漂うスイーツ、春色に染まったセイボリーが華やぐひとときを演出。英国貴族の邸宅を思わせる空間で、いちごや桜、桜エビなど春を感じる食材を多彩に味わおう。
期間は、2026年3月10日（火）から4月23日（木）まで。
この記事の要約レポート
・ザ・リッツ・カールトン大阪「ザ・ロビーラウンジ」に「さくら＆ストロベリー ロワイヤル」が登場。期間は2026年3月10日（火）から4月23日（木）まで
・いちごと桜が織りなすアフタヌーンティーは、ビジュアルも味わいも春爛漫
・エグゼクティブペストリーシェフが手がけるフランスの伝統菓子が登場
・ピンクやグリーンの春色が美しいセイボリーは、五感で春を感じられる
・英国貴族の邸宅を思わせるエレガントなホテルラウンジで優雅なひとときを
エグゼクティブペストリーシェフが贈るフランス伝統菓子や春スイーツ
今回のスイーツは、エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モロー氏が手がける3種のフランス伝統菓子や、いちごや桜をはじめとする春の香りをふんだんにまとったアイテムが勢揃い。
キャラメルと玄米茶のジャムを忍ばせ、香ばしい風味のカスタードクリームを重ねた「フランス伝統菓子ミルフィーユ」や「いちごと桜のティラミス」など、春らしい見た目や味わいのスイーツがティースタンドを美しく彩る。
オリジナルレシピを守り続けている「パリ・ブレスト」も
フレデリック氏のいちおしは、彼が製菓学校に通い始めた頃、両親のために作ったという最初のケーキ「パリ・ブレスト」。サクサク軽やかなシュー生地に、風味豊かなキャラメライズヘーゼルナッツクリームをたっぷりと挟んだこだわりの逸品は見逃せない。
また、見た目にも春らしさが漂う「ホワイトチョコレートと抹茶ガナッシュ ストロベリーホイップクリーム」にも注目。その中は、ピンクの可憐な装いからは想像もつかない、ほろ苦い抹茶の生チョコレートで、味わいにさりげない遊び心を添えた1品に。
ほか、「レモンとローズマリーのスコーン」と「プレーンスコーン」も並ぶのでお楽しみに。
グリーンやピンクなどやさしい春カラーに包まれたセイボリー
バンケットシェフ片山泰宏氏によるセイボリーは、春らしいエッセンスを随所にちりばめた品々。鮮やかなグリーンが春の息吹を感じさせる「スモークダックブレスト タラゴンマスタードとグリーンビーンズのサラダ」のほか、桜風味のクリームチーズを使用した愛らしいピンク色の「桜風味のクリームチーズ ナッツとドライフルーツ添え」など、目にも華やかなメニューで春を存分に感じて。
英国貴族の邸宅を彷彿させる雰囲気の中、五感で春を堪能する優雅なひとときをどうぞ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
エレガントなホテルのラウンジで粋を凝らした美食を
ラグジュアリーホテル、ザ・リッツ・カールトン大阪。ヨーロッパ調のインテリアで落ち着いた雰囲気の「ザ・ロビーラウンジ」で、リッツの革新的かつ上質な料理がちりばめられたコースや、本場・英国風のアフタヌーンティーを味わって。
