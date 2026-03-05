旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■ほどよい甘み

正解：ネーブルオレンジ

難易度：★★☆☆☆

種をほとんどつくらない品種です

ネーブルオレンジは、ミカン科ミカン属に属する柑橘で、果実の底に小さな“へそ”のような窪みがあるのが特徴です。

英語の navel（へそ）に似ていることから名づけられました。切ってみると、房の奥に小さな果肉が隠れていることがあり、これがネーブル特有の形をつくっています。

産地としてよく知られているのはアメリカのカリフォルニアで、乾いた空気と強い日差しがネーブルの香りと甘さを生み出します。オーストラリアやチリなど南半球の産地も多く、日本では夏場に店頭に並ぶことが多くなります。

国産では愛媛、和歌山、広島など温暖な地域で栽培されていて、輸入品より香りが柔らかく、酸味と甘さのバランスがいいのが特徴です。

旬は産地によってずれますが、日本での旬は冬から春にかけてで、1月から3月頃が収穫のピークとなります。

寒い時期の柑橘は糖度が上がりやすく、皮をむいたときの香りも強くなります。

味の特徴は、まず香りの華やかさです。皮を少し傷つけただけで甘い香りが立ち、果肉を口に入れると酸味より甘さが先にきます。みかんのような柔らかい甘さではなく、香水のようにふわりと鼻に抜ける香りがあり、果肉を噛むと細かい粒がはじけるような食感があります。

また、果汁が多すぎないので、口の中が水っぽくならず、甘さがすっと残ります。品種によってはわずかにほろ苦さがあり、この苦味が香りの奥行きをつくっています。

食べ方はそのまま皮をむいて食べるのがいちばんですが、ネーブルは皮が厚く、みかんのように手で簡単にむけるわけではありません。包丁で上下を落とし、縦に切れ目を入れて皮を剥くときれいにむけます。

果肉がしっかりしているので、輪切りにしても形が崩れにくく、ケーキやタルトに使っても水っぽくならず、焼いても形がきれいに残り、見栄えよく仕上がります。

ちなみに、ネーブルオレンジは種がほとんどないことで知られています。これは突然変異で生まれた品種で、種をつくらない性質を持っていることによるものです。

美味しいネーブルオレンジの見分け方

まずは手に取ったときの「重み」を確かめてみてください。ずっしりと重さを感じるものは、中に果汁がぎゅっと詰まっている証拠です。

逆に、見た目より軽く感じたり、皮が浮いてぶよぶよしていたりするものは、中身がパサついている可能性があるので避けたほうが無難です。

見た目では、皮のキメが細かくなめらかで、色が濃くムラのないものを選びましょう。オレンジ色が鮮やかなほど、甘みも香りも強くなる傾向があります。

また、特徴である「へそ」の部分は大きすぎないほうがおすすめ。ほどよい大きさのもののほうが、甘みと酸味とのバランスが取れています。

最後に、鼻を近づけて香りをチェックしてみてください。皮の上からでも甘い香りがふんわり漂ってくるものは食べ頃です。。少し青っぽい香りがする場合は、まだ未熟な可能性があります。

ネーブルオレンジの注目栄養素

注目したいのは、ビタミンCの含有量の多さです。

ネーブルオレンジ1個（可食部約200g）には、およそ100mgのビタミンCが含まれており、成人が1日に必要とされる量をほぼ満たせます。

ビタミンCはコラーゲンの生成に関わる栄養素で、皮膚や血管の健康維持に欠かせません。また、抗酸化作用を持つことでも知られています。

さらに、果肉を包む薄皮や白い筋には、ヘスペリジンなどのフラボノイド類が含まれています。これらはポリフェノールの一種で、抗酸化作用があるといわれています。

加えて、酸味のもとであるクエン酸も豊富で、エネルギー代謝に関わる有機酸として知られています。一般に、疲労回復をサポートする成分としても知られています。

【写真クイズ】この食材の名前は？ おへそがチャームポイント（6枚）