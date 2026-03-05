多くの人が人生の転機やライフステージの変化を迎える29歳。活躍しているあの人も29歳のときはあなたと同じように悩み、もがいていました。

各界で活躍する著名人や偉人たちが当時どのような苦悩を抱え、いかにして乗り越えてきたのかを掘り下げる連載「ぼくらの29歳」。



「20世紀最大の天才」も苦労した就職活動

理論物理学者のアルベルト・アインシュタインは、「天才」の代名詞的な人物ともいえるでしょう。

アインシュタインは1921年、42歳のときに光量子仮説に基づく光電効果の理論的解明によって、ノーベル物理学賞を受賞。「特殊相対性理論」「相対性理論」などを発表し、世界に名を馳せました。

「20世紀最大の天才」「現代物理学の父」とも呼ばれています。

きっと若い頃から注目されていたのだろう……と思いきや、アインシュタインの20代は苦悩に満ちていました。

チューリッヒ連邦工科大学で研究を行っていましたが、卒業が近づいても助手にもなかなかなれずに、就職活動に大苦戦。「就職先を決めなさい」という実家からのプレッシャーも、日に日に増していきます。

鬱屈した日々のなかで、自分を評価しない教授陣への不満は高まるばかり。アインシュタインは、恋人への手紙でこんな愚痴をこぼしています。

「ほんとにひどいよ、あの老いぼれ俗物連中が同類じゃない人間の邪魔をすることといったら……」

どうもアインシュタインは教授の指示に従わず、いつでも独自の方法で研究をやりたがったため、疎まれてしまったようです。

いきなりつまずいたことが人生のプラスに

そんなアインシュタインが、友人の伝手を頼って、なんとかスイスの特許庁で職を得たのは、23歳のときでした。

研究者人生の序盤からつまずいてしまった、アインシュタイン。後れをとってしまった、という焦りもあったことでしょう。

しかし、 この就職活動の失敗が、思わぬ恩恵をもたらす ことになります。

というのも、特許の業務では、申請された技術や製品について、どんな点に独自性があるのかを見極める必要があります。

この発明の核心部分は、一体どこにあるのか……。

アインシュタインは特許の仕事を通じて「必要最低限の要素を探る」という思考術を磨くことができました。それは、物理学の理論を構築するにあたって、最も重要な思考プロセスでもあったのです。

また、特許庁での勤務は労働時間が決まっていたため、空いた時間に自分の論文に取り組めました。もし、助手として教授の研究を手伝っていれば、このようにはいかなかったでしょう。

20代最後の年にようやく開けた道

アインシュタインは自分の置かれた環境をフルに生かしながら、論文の執筆に打ち込みます。

1905年、26歳のときに書き上げた4本の論文は、いずれも世界を変えるほどの新発見だったのです。

6月に光電効果についての論文を発表。金属に光をあてると電子が飛び出すことを証明したのを皮切りに、7月にはブラウン運動についての論文を発表し、流体中の粒子の不規則運動について例証に成功しました。

そして９月には、空間と時間について新しい概念を述べた「特殊相対性理論」を発表したかと思えば、11月に「質量とエネルギーの等価性」の論文を世に出して「ある物体の質量から、その物体のエネルギーを測れる」ことを説きました。

世界を驚愕させる論文を、1年で4本も発表したアインシュタイン。この年はのちに「アインシュタインの奇跡の年」と呼ばれることになります。

といっても、それらの論文がすぐに高く評価されたわけではありません。何しろアインシュタインの研究はあまりに革新的で、すぐには理解されなかったのです。

すでに結婚をして家族もいたこともあり、アインシュタインは特許庁で安定した働き方をしながら、自分の研究を行う日が続きました。

そして1908年、29歳のときにアインシュタインは、スイス・ベルン大学の講師となります。どれだけ価値のある論文を書いても、それまでは一人の特許局員でしたが、30歳を手前にして、ついに学術的な地位を得たことになります。

しかし、このときはまだ講義の数が少なく、生活のために特許局の局員を続けなければなりませんでした。いわば、特許局の局員と大学講師という「二足の草鞋」の生活を送ることになったのです。

アインシュタインほどの才能があれば「研究に専念さえできれば……」と不満を持ちそうなものですが、彼には、どんな環境でも思索を深められるという特性があったようです。

あるときに、友人から「待ち合わせの時間に間に合わないかもしれない」と告げられたときに「待つことは全くかまわない」として、こう答えています。

「どうして僕の問題を考えるのに、家より橋の上のほうがやりにくいことがあるんだね？」

そして翌年、30歳のアインシュタインは、念願だったチューリッヒ大学の理論物理学の助教授となることができました。

そこからは、さまざまな名門大学で教授を務めて、1916年に特殊相対性理論を一般化した「一般相対性理論」を発表。それから3年後の1919年、ロンドンのタイムス紙が「ニュートン理論が覆される」と、アインシュタインの発見を取り上げたことで、世界中のマスコミから注目されるようになったのです。

成功した人間になるより大切なこととは？

アインシュタインにとっては、特許庁での下積み生活から学術の世界へと移る、狭間の年が29歳でした。

30代で勝負できるように20代後半はもがき苦しみ、 ときには脱線もしながら「自分のやりたいこと」を見極めていく 。そして、20代最後の年である29歳で、理想とする環境に一歩でも、足を踏み入れられるようにする。

そうすれば、あとは認めもらえるまで努力するだけ。アインシュタインの人生からは、そんなこともいえそうです。

とはいえ、新卒の就職活動でうまくいかないと、どうしてもこれから先の人生が不安になってしまったりするもの。そんなときは、アインシュタインのこんな言葉を思い出してください。

「 成功した人間になろうとするな。むしろ、価値のある人間になろうとせよ 」

自分が好きなことや得意なことは、どんなことなのか。社会でどう役に立つことができるだろうか……そういう視点で改めて自分を見つめてみると、自分の進むべき道や積むべき経験がみえてくることでしょう。

プロフィール 真山 知幸（まやま ともゆき） 伝記作家、偉人研究家。1979年、兵庫県生まれ。2002年、同志社大学法学部法律学科卒業。上京後、業界誌出版社の編集長を経て2020年より独立。偉人や名言の研究を行い、著作は60冊以上。『ざんねんな偉人伝』『ざんねんな歴史人物』は、計20万部を突破しベストセラーとなった。大学講義や経営者向けのセミナーでの講師活動やメディア出演のほか、雑誌やweb媒体への連載も数多く持ち「東洋経済オンラインアワード2021」のニューウェーブ賞、「東洋経済オンラインアワード2024」のロングランヒット賞を受賞した。 代表著書 『

