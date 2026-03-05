コヨイノパフェの「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。芳醇なピスタチオとブランドいちご「とちあいか」が奏でる上品な味わい

コヨイノパフェの「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。芳醇なピスタチオとブランドいちご「とちあいか」が奏でる上品な味わい