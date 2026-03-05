コヨイノパフェの「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。芳醇なピスタチオとブランドいちご「とちあいか」が奏でる上品な味わい
◆コヨイノパフェの「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。芳醇なピスタチオとブランドいちご「とちあいか」が奏でる上品な味わい
今年もいちごのおいしい季節がやってきた！ そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえば「いちごパフェ」。今回ご紹介するのは、コヨイノパフェの「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。ナッツの女王ピスタチオと、ブランドいちご「とちあいか」をはじめとしたベリーの鮮やかなコントラストが美しくもおいしい、今だけの一皿をどうぞ。
夜にだけ楽しめる、1日30杯限定のこだわりパフェ
日が落ちてから幕を開ける「コヨイノパフェ」が提供しているのは、1日の締めくくりにふさわしい1日30杯限定の“夜パフェ”。ただ「甘くておいしい」だけではなく、酸味や食感にまでこだわり、「もうひとつ食べたい」と感じてしまうほどの奥深い味わいが魅力。
温かみのあるウッドとモダンなコンクリートが調和するおしゃれな空間で、大人のパフェ時間を堪能して。
◆「コヨイノパフェ」のおすすめいちごパフェ
芳醇なピスタチオの魅力を引き出した「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」
ご紹介するのは、「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。いちごは、甘みと酸味のバランスが際立つ「とちあいか」をセレクト。芳醇なピスタチオの風味に埋もれることなく、互いの魅力を引き立てている。
ピスタチオは、味わい・食感ともにバリエーション豊か。「キャラメルプラリネピスターシュ」がコクに奥行きを与え、軽やかな「ピスタチオのメレンゲ」や香ばしい「アーモンドとピスタチオのロッシェ」などが心地よいアクセントを添えている。
食べ進めるごとに変化する表情も、このパフェの醍醐味
パフェのトップを飾るのは、「とちあいか」や「あまおうのソルベ」、グリオットなどの爽やかな酸味、そして濃厚な「ピスタチオのジェラート」。そこへ、なめらかな「シャンティピスタチオ」と、トンカが香る「クリームブリュレ」が重なり、口に運ぶたびに新しい味わいが広がる。
ラストには、グリオットチェリー、フランボワーズ、いちご、白無花果、赤ワイン、バルサミコ、キルシュの計7種類の素材を贅沢に合わせたコンフィチュールが、全体の味わいに深みを与えてくれる。
愛らしいハートをレイヤー状に重ね、目にも楽しい華やかさを添えた贅沢な1品を堪能して。
商品名｜ピスタチオと数種のベリーのパフェ
価格：3,280円 ※税・サービス料込み、ワンドリンク制
販売期間：?2026年4月上旬予定
メッセージプレートのサービス：アニバーサリープレートを用意。詳細はInstagramのDMにて相談可能。
パフェの構成
1.ピスタチオアイス
2.あまおうアイス
3.ピスタチオとアーモンドのロッシェ
4.キャラメルプラリネピスターシュ
5.ブリュレトンカ
6.クレームピスターシュ
7.いちご
8.コンフィチュール
9.クロカンピスターシュ
10.ジュレカシスグリオット
今年もいちごのおいしい季節がやってきた！ そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえば「いちごパフェ」。今回ご紹介するのは、コヨイノパフェの「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。ナッツの女王ピスタチオと、ブランドいちご「とちあいか」をはじめとしたベリーの鮮やかなコントラストが美しくもおいしい、今だけの一皿をどうぞ。
夜にだけ楽しめる、1日30杯限定のこだわりパフェ
日が落ちてから幕を開ける「コヨイノパフェ」が提供しているのは、1日の締めくくりにふさわしい1日30杯限定の“夜パフェ”。ただ「甘くておいしい」だけではなく、酸味や食感にまでこだわり、「もうひとつ食べたい」と感じてしまうほどの奥深い味わいが魅力。
温かみのあるウッドとモダンなコンクリートが調和するおしゃれな空間で、大人のパフェ時間を堪能して。
◆「コヨイノパフェ」のおすすめいちごパフェ
芳醇なピスタチオの魅力を引き出した「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」
ご紹介するのは、「ピスタチオと数種のベリーのパフェ」。いちごは、甘みと酸味のバランスが際立つ「とちあいか」をセレクト。芳醇なピスタチオの風味に埋もれることなく、互いの魅力を引き立てている。
ピスタチオは、味わい・食感ともにバリエーション豊か。「キャラメルプラリネピスターシュ」がコクに奥行きを与え、軽やかな「ピスタチオのメレンゲ」や香ばしい「アーモンドとピスタチオのロッシェ」などが心地よいアクセントを添えている。
食べ進めるごとに変化する表情も、このパフェの醍醐味
パフェのトップを飾るのは、「とちあいか」や「あまおうのソルベ」、グリオットなどの爽やかな酸味、そして濃厚な「ピスタチオのジェラート」。そこへ、なめらかな「シャンティピスタチオ」と、トンカが香る「クリームブリュレ」が重なり、口に運ぶたびに新しい味わいが広がる。
ラストには、グリオットチェリー、フランボワーズ、いちご、白無花果、赤ワイン、バルサミコ、キルシュの計7種類の素材を贅沢に合わせたコンフィチュールが、全体の味わいに深みを与えてくれる。
愛らしいハートをレイヤー状に重ね、目にも楽しい華やかさを添えた贅沢な1品を堪能して。
商品名｜ピスタチオと数種のベリーのパフェ
価格：3,280円 ※税・サービス料込み、ワンドリンク制
販売期間：?2026年4月上旬予定
メッセージプレートのサービス：アニバーサリープレートを用意。詳細はInstagramのDMにて相談可能。
パフェの構成
1.ピスタチオアイス
2.あまおうアイス
3.ピスタチオとアーモンドのロッシェ
4.キャラメルプラリネピスターシュ
5.ブリュレトンカ
6.クレームピスターシュ
7.いちご
8.コンフィチュール
9.クロカンピスターシュ
10.ジュレカシスグリオット