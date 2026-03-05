「すごく大きい存在」「残ってくれ」ポルトガル名門で150試合出場！ 日本代表MFへの祝福動画に残留熱望の声「契約更新を待っている」
ポルトガルの名門で、日本代表MFが節目の記録に到達した。
守田英正が、スポルティングで公式戦通算150試合出場を達成。クラブは３月４日、インスタグラムで記念動画を公開し、背番号５を祝福した。
クラブは「私たちの背番号５は、スポルティングのジャージを着て150試合出場に到達した」と題した動画を投稿。映像には、これまでのピッチ内外で見せた守田の笑顔が多く収められている。
30歳のMFは同日、ポルトガル・カップ準決勝第１戦のポルト戦に先発出場。66分までプレーし、チームの１−０の勝利に貢献するとともに、節目の150試合出場を達成した。
2022年夏にスポルティングへ加入した守田は、クラブの主力として活躍。これまでにリーグ優勝２回、カップ戦優勝１回を経験しており、今季で４シーズン目を迎えている。
クラブの投稿にはファンから祝福の声が殺到。「おめでとう！モリタ」「サムライだ。あなたが私たちのチームにいてくれて本当にラッキーだよ」「すごく大きい存在」「容赦ないゲームエンジン」「冷静でありながら強い意志を持つ素晴らしい選手」など称賛のコメントが相次いだ。
また、守田とクラブの契約が今年６月末で満了を迎えることもあり、「チームに残ってくれ」「契約更新を待っているよ」「彼とともに新シーズンを迎えられるのを願っている」「私たちにはあなたのようなサムライが必要だ」といった残留を望む声も多く見られた。
クラブとサポーターから厚い信頼を集めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名門で150試合出場！ 守田英正の祝福ムービー！
守田英正が、スポルティングで公式戦通算150試合出場を達成。クラブは３月４日、インスタグラムで記念動画を公開し、背番号５を祝福した。
クラブは「私たちの背番号５は、スポルティングのジャージを着て150試合出場に到達した」と題した動画を投稿。映像には、これまでのピッチ内外で見せた守田の笑顔が多く収められている。
2022年夏にスポルティングへ加入した守田は、クラブの主力として活躍。これまでにリーグ優勝２回、カップ戦優勝１回を経験しており、今季で４シーズン目を迎えている。
クラブの投稿にはファンから祝福の声が殺到。「おめでとう！モリタ」「サムライだ。あなたが私たちのチームにいてくれて本当にラッキーだよ」「すごく大きい存在」「容赦ないゲームエンジン」「冷静でありながら強い意志を持つ素晴らしい選手」など称賛のコメントが相次いだ。
また、守田とクラブの契約が今年６月末で満了を迎えることもあり、「チームに残ってくれ」「契約更新を待っているよ」「彼とともに新シーズンを迎えられるのを願っている」「私たちにはあなたのようなサムライが必要だ」といった残留を望む声も多く見られた。
クラブとサポーターから厚い信頼を集めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名門で150試合出場！ 守田英正の祝福ムービー！