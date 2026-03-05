状態注目の三笘薫…ブライトン指揮官は軽傷を示唆「大きなケガではないと考えている」
ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の状態に言及した。4日、地元紙『ザ・アーガス』が伝えている。
三笘は4日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦に先発出場したものの、11分にシュートチャンスを迎えた際に、ブロックしようとしたDFガブリエウ・マガリャンイスのタックルを受けたことで、左足首を捻ってしまい転倒。足を気にしながら、前半終了までプレーを続けたものの、ハーフタイムで交代となっていた。
状態には注目が集まっているなか、試合後に三笘の様子について聞かれたヒュルツェラー監督は「彼は試合を続けることができなかった。前半、彼は良いパフォーマンスを見せていたと思うから、私たちにとっては残念なことだった」と語りながら、「今は検査結果を待って、詳細を話せるまで待つ必要がある。しかし、大きなケガではないと考えている」と軽傷を予想していることを明かした。
