◆ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第六話 落合
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
ラナンクルス
農家直送の野菜が主役のカレーを提供する。どの料理も辛さは控えめで、食材それぞれの味がきちんと際立つ、優しいスパイス使いが魅力。ウッド調のしつらえにアンティーク照明が溶け込み、自然と長居したくなる居心地のよさ
TEL.なし
住所／東京都中野区東中野4-26-12佐藤ビル1
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける
