薬物取り締まりの作戦に従事するエクアドル警察の隊員ら＝1月23日、エクアドル・グアヤキル南郊/Gerardo Menoscal/AFP/Getty Images

（CNN）米国防総省は3日、米軍が南米エクアドルで同国軍と共に「指定テロ組織」に対する作戦を開始したと発表した。

米南方軍は声明の中で、「麻薬テロの惨劇と戦う中南米およびカリブ海のパートナーの尽力」を示す行動と形容。西半球全域に暴力と腐敗を蔓延（まんえん）させたとする組織に対し、両国が「断固たる行動」に出たと強調している。

トランプ米政権が展開する「サザン・スピア（南方のやり）作戦」では、東太平洋やカリブ海で麻薬船とされる船舶を相次いで攻撃し、これまでに151人を殺害している。今回の発表は同作戦の延長と思われる。

米国防総省は、今回の作戦の標的とする組織名を明らかにしていない。米南方軍がSNSに投稿した動画には、ヘリコプターが発進して飛行する場面が映っている。

米国務省は昨年9月、エクアドルの有力犯罪組織「ロス・ロボス」と「ロス・チョネロス」を外国テロ組織に指定していた。

米南方軍のドノバン司令官は、麻薬密売と戦うエクアドル軍の「揺るぎない尽力」「勇気と決意」をたたえる声明を発表した。

一方、エクアドル国防省は3日、「麻薬テロおよび違法採掘に対峙（たいじ）する新たな段階」が始まったとX（旧ツイッター）に投稿。「エクアドル軍は国民の安全を守るため、そして我々の家族の平和な未来のため、戦略的パートナーと共に断固として犯罪組織と戦う」と強調した。

この前日、エクアドルのノボア大統領は首都キトの政府宮殿でドノバン司令官らと会談していた。

ノボア政権は米国との協力協定を通じ、安全保障を中心として米政権と緊密な関係を保っている。