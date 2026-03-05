昔は副菜のイメージだったシューマイが、主役としての存在感を増しています。専門店も続々と登場していて、家庭では時短となる“包まない”簡単シューマイも広がっています。

■増えているシューマイ専門店

都内にあるシューマイの専門店。

今にも肉汁があふれ出しそうな定番のシューマイや、「チーズ焼売」「辛味焼売」、スープに入った「水焼売」がセットになったランチ定食が人気メニュー。

──ここはよく来る？

お客さん

「来ますよ。肉感はすごくありますね」

お客さん

「食べて満足感ある。すごくギュッと詰まっているので」

とにかくご飯がすすむシューマイ。

人件費が高騰する中、店側にとってもこんなメリットが。

野田焼売店・駒込店 鳴海達也さん

「シューマイは蒸すだけ。ギョーザみたいに（焼いたり蒸したり）何個か工程があるわけではない。蒸している間にほかのことができるのはメリット」

日本シュウマイ協会によると、2015年には4軒しかなかった「シューマイ専門店」が、去年は149軒にまで増えているのです。

その存在感は、今や…。

──シューマイって脇役ですか？

お客さん

「主役です」

お客さん

「主役になりうることもあるんじゃないかなと」

■弁当チェーンも…店内のせいろで蒸し上げ

“脇役”から“主役”になりつつあるシューマイ。

弁当チェーン「ほっかほっか亭」では、シューマイを蒸すためだけの「せいろ」が。

もともとは1店舗のみで限定販売していた「シューマイ弁当」が好評だったため、去年12月から定番メニュー化。

ジューシーな国産豚を100％使うなど材料やボリュームにこだわり、なるべく作りたての状態で提供しようと、店内のせいろで蒸し上げています。

お客さん

「実際食べたことあるんですけど、蒸しているからなのか中ジューシーでおいしい。シューマイもメインでいいんじゃないかな」

SNSを中心に「せいろ蒸し」の人気が再燃しているため、見た目のインパクトも狙っているといいます。

■存在感アップに貢献した「ザ・シュウマイ」

なぜシューマイが“主役化”しているのか？ そのヒントは食卓にありました。

スーパーの買い物客

「安いから」

──確かに手頃。300円くらい。

スーパーの買い物客

「8個入っているから。食べごたえあるもん。うち息子がむしゃむしゃ食べるから」

取材したス―パーのチルド売場で販売している、その名も「主役になる肉焼売」。直径4.5センチの大きめサイズ。これだけでメインを張れるおかずになるといいます。

そんなシューマイを、主役の座へと押しあげた“立役者”とされているのが、2016年発売、味の素の「ザ・シュウマイ」。

スーパーの買い物客

「冷凍の味の素の。衝撃的。うまい。CMの感じになるなって。（シューマイ）一口食ってご飯ばあーって食って。あれはうまい。きのうも食ったし」

日本シュウマイ協会によると、タイパもコスパもよい冷凍シューマイの進化が、食卓での“存在感アップ”に貢献しているといいます。

■「包まないシューマイ」レシピ

調理の時短につながる“主役シューマイ”レシピも登場。

千切りにしたシューマイの皮をフライパンに広げ、その上に肉だねを平らにのせたら、残りの皮を上にのせて、グリ―ンピースを等間隔に。

水を入れふたをして、肉に火が通るまで7〜8分蒸し焼きにし、余分な水分を飛ばせば、「包まないシューマイ」が完成。

◇

飲食店や食卓で「主役シューマイ」の存在感が高まっています。