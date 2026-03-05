【SNSで話題】レコルト「自動調理ポット」にたっぷりサイズが登場 -「たべるスープ」モードも新たに搭載

【SNSで話題】レコルト「自動調理ポット」にたっぷりサイズが登場 -「たべるスープ」モードも新たに搭載