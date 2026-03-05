日本ハムは達＆加藤の完封リレー

4日、パ・リーグ球団主催のオープン戦が4試合行われた。オリックスは広島に2-0で勝利した。先発の山下舜平大投手は5回3安打無失点と好投。2番手のショーン・ジェリー投手も4回無失点の快投を見せ、完封リレーで逃げ切った。打線は7回まで沈黙したが、8回1死二、三塁の好機で杉澤龍外野手が適時三塁打を放ち、2点を先制して試合を決めた。

楽天は4-3でロッテにサヨナラ勝利を収めた。楽天先発のドラフト1位・藤原聡大投手は2回無失点の好発進。ロッテに先制されるも、6回にルーク・ボイト内野手、浅村栄斗内野手、石原彪捕手の適時二塁打で逆転。同点で迎えた9回は、1死二塁から鈴木大地内野手が右越え適時二塁打を放ち勝負を決めた。ロッテ先発のアンドレ・ジャクソン投手は4回無失点と好投した。

日本ハムは2-0で西武を完封した。先発の達孝太投手は毎回安打を許すも要所を締め、5回5安打無失点。2番手の加藤貴之投手も4回を無失点に抑えた。打線は5回1死一、三塁から中島卓也内野手の適時内野安打で先制。7回には今川優馬外野手に本塁打が飛び出した。西武は先発・渡邉勇太朗投手が3回無失点と好投したが、打線が好機を生かせなかった。

ソフトバンクは1-3でヤクルトに敗れた。先発の大関友久投手は3回に失策が絡み2点を失い、4回2失点（自責点1）で降板。打線は3回、柳町達外野手の本塁打で1点を返したものの計4安打に終わり、相手投手陣を攻略できなかった。4番手の杉山一樹投手は1回3奪三振の好投を見せた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）