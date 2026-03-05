ILLIT、初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』がストリーミング累計1億回再生突破の快挙！

ILLIT（アイリット）初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』がストリーミング累計1億再生超えを記録した。

3月4日、Billboard Japanによると、昨年2月14日にリリースされたILLITのJapan 1st Digital Single『Almond Chocolate』がBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した。

【写真】モカ、“美デコルテ”あらわなオフショル姿

同チャートにおいてILLITの楽曲がストリーミング1億回を突破するのは、『Magnetic』（3億回突破）に続き自身2曲目となった。

『Almond Chocolate』はILLIT初の日本オリジナル曲で、映画『顔だけじゃ好きになりません』（昨年3月公開）の主題歌に起用され、SEKAI NO OWARIのNakajinとBTSのヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作されたことで注目を集めた。推しをアーモンドチョコレートにたとえ、熱い想いや恋心を表現した推し活ソングとなっている。

リリース以降TikTokを中心に話題を集め、SAKURA、希空、加藤乃愛（徳川家康）など10代を中心に人気を集める人気インフルエンサーや、INI、FANTASTICS、ME:Iなどの著名人も同曲のチャレンジ動画を投稿。週間TikTok音楽チャートを席巻した。

また、ストリーミングチャートでも偉業を記録。本楽曲は2025年7月7日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数5000万回を突破し、海外女性アーティストの今年度リリースタイトルで2025年上半期の再生数1位(2024年12月23日付〜2025年6月16日付）、そして海外女性アーティストの今年度リリースタイトル最速で5000万再生（※今年度は2024年12月23日付〜）という2つの快挙を達成した。

また、日本レコード協会ストリーミング認定で「ゴールド」認定を獲得。音源が公開されて約5カ月での達成となり、今年リリースの海外アーティスト楽曲の中で最速での「ゴールド」認定獲得の快挙となった （ユニバーサルミュージック調べ）。

Z世代から共感を呼び、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のヒットを記録した本楽曲は、日本の音楽マーケットで根強い人気を誇っている。これらの成果をもって、昨年末はTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』（12月30日）、『第76回NHK紅白歌合戦』（31日） など5つの主要音楽特番に出演し、強固な人気の高さを立証した。

なお、ILLITは来週より初のライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’」の幕を開ける。今月14日・15日のソウル公演に続き、日本では6月13日より、5都市11公演を開催する。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。