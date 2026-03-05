【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.【2次：2026年11月発送分】】 抽選販売受付期間：3月6日16時～3月29日23時 発送：11月予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.【2次：2026年11月発送分】」の抽選販売を3月6日16時より開始する。受付期間は3月29日23時まで。価格は11,000円。

本製品は「仮面ライダー響鬼」20周年を記念したモデル。劇中の光の反射によって印象が変わるスーツのカラーリングと質感を、2014年発売の「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼」のメタリックパープルや、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.」の偏光塗料とは異なるメタリックネイビーで表現している。

骨格から造形を行なったボディに、自然かつ広い可動域を誇る関節機構を搭載。股関節、肩甲骨などに隙間が生まれない関節機構により、人体のラインを崩さずポージングを決めることが可能だ。

「変身音叉・音角」、「ディスクアニマル」、「音撃棒・烈火」は腰の「装備帯」にマウントした状態と、手持ち用がそれぞれ付属する。ほかにも、手持ち用の「音撃棒・烈火」に取り付けられる、炎の軌跡を再現したエフェクトパーツも付属し、躍動感あふれるアクションシーンが表現できる。

交換用手首パーツは左右各4種付属。「仮面ライダー響鬼」のトレードマークと言えるハンドサインの手首パーツも収録し、劇中シーンの再現に幅広く対応する。

【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 音撃棒＜烈火＞（手持ち用） 音撃棒＜烈火＞（腰取付用） 変身音叉＜音角＞（腰取付用） 変身音叉＜音角＞（手持ち用） ディスクアニマル（手持ち用）3種 ディスクアニマル（腰取付用） 専用台座

イメージ画像

(C)石森プロ･東映

