【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ トールギス】 予約開始：3月6日16時 8月 発送予定 価格：18,700円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ トールギス」を8月に発売する。3月6日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は18,700円。

本製品は、アニメ「新機動戦記ガンダムW」より、「ゼクス・マーキス」の愛機であり、すべてのモビルスーツの原型となった機体「トールギス」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。

各部にダイキャストを使用した重量感に加え、TV版劇中を彷彿とさせる「トールギス」の重厚なプロポーションを再現しており、殺人的な加速を体現するバックパックバーニアには、展開ギミックを内蔵し、METAL ROBOT魂オリジナルギミックである、サイド・リアスカートの展開ギミックと合わせてダイナミックな飛翔ポーズができる。

足首の引き出し機構、首元装甲の追従可動、体を反らせた時のアーマー可動などにより、飛行状態のポージングが美しく決まり、ドーバーガンの銃身には伸縮機構を搭載。接続アームには多数の可動ポイントが設けられ、ポージングを妨げない構造を実現しており、シールド裏に2本のビーム・サーベルが格納できる。

サイズ：全高 140mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左3種右4種ドーバーガンビーム・サーベル×2ビーム・サーベル用エフェクトパーツ×2シールドジョイントパーツ一式専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※実際の商品とは多少異なる場合があります。