

「ケツバトラー」の受賞スピーチで笑いを堪える櫻坂46

櫻坂46（松田里奈・森田ひかる・谷口愛季・中嶋優月・的野美青）が４日、都内で行われた「アニメ化してほしいマンガランキング2026」授賞式に出席。２年連続で「AnimeJapan」のアンバサダーを務める櫻坂46はプレゼンターを務めた。

本アワードは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。今年で９回目の開催となる。

第5位には『＃ギャルとギャルの百合』、第4位には『写らナイんです』、第3位には『ケツバトラー』がランクイン。第 2位は『サンキューピッチ』が受賞。そして、栄えある第1位に輝いたのは、mmk氏による『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』。編集担当の宮川拓人氏にトロフィーが贈呈された。

櫻坂46の松田は「これからも、この漫画を通して、たくさんの方が笑顔になったり、さまざまな想いが多くの人の心に届いていくのだろうなと感じました。作品に携わったすべての皆様に、心から敬意を表したいと思います」と語った。

また、『ケツバトラー』の受賞スピーチでは、「ケツ」にかけた言葉を織り交ぜたユニークなものとなり、森田ら櫻坂46のメンバーは笑いを堪えられずにいた。