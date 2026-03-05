北海道の太平洋側では昨日4日から雪が強まり、大雪となりました。今日5日は雪はやんできましたが、積雪が多くなっています。雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。また、東北の太平洋側や関東は今日5日も風の強い状態が続いています。夕方まで強風に注意が必要です。

北海道の太平洋側で大雪 今日5日は雪が収まるも雪崩や落雪に注意

北海道の太平洋側では昨日4日から雪が強まり、大雪となりました。24時間降雪量の最大値は十勝地方の広尾町で69センチ(3時00分まで)、大樹町で68センチ(4時00分まで)、上札内村で50センチ(1時00分まで)を観測しました。9時の積雪は広尾町で70センチ、大樹町で95センチ、上札内村で72センチと積雪が多くなっています。





今日5日は雪はやんできましたが、一気に積雪が増えたため、屋根からの落雪や雪崩に注意が必要です。除雪中の事故にもご注意ください。

東北の太平洋側と関東は夕方にかけて強風に注意

今日5日は発達した低気圧が日本の東にあって動きが遅くなっています。東北の太平洋側や関東は今日5日も風の強い状態が続いています。



最大瞬間風速は、栃木県那須高原で26.2メートル(6時15分)、福島県いわき市小名浜で23.6メートル(8時57分)、東京都大田区羽田空港で22.1メートル(7時47分)、東京都心でも18.1メートル(8時09分)と、何かにつかまっていないと立っていられないほどの風が吹きました。



東北の太平洋側と関東を中心に強風注意報が発表されています。夕方にかけて強風に注意が必要です。