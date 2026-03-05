勤務先の保育施設などで計１１人の児童らに性的暴行を加え、その様子を撮影したなどとして、不同意わいせつ罪や児童買春・児童ポルノ禁止法違反など六つの罪に問われた元気仙沼市会計年度任用職員の男（２５）に対し、仙台地裁（榊原敬裁判長）は２日、懲役２３年（求刑・懲役２５年）の実刑判決を言い渡した。

判決などによると、男は２０２２年２月〜２３年８月、保育士として勤務していた同市内外の保育施設で２〜５歳の女児９人にわいせつな行為や性的暴行を加え、その様子を撮影したほか、ボランティアとして参加した白石市と川崎町のキャンプ場で、７、１２歳の女子児童２人に性的暴行を加えるなどした。

犯行は計４８件に及んだ。被告はキャンプ場での２件の犯行について否認したが、判決は、いずれも「被害者の供述は十分に信用できる」として罪の成立を認めた。その上で、「保育士やボランティアという児童を預かる立場を悪用し、未熟で抵抗できない児童らを狙って犯行に及んだ」と非難。児童らの成長に与えた悪影響は計り知れないとし、「連続的な性的事犯の中でも犯情は特に重い」と指弾した。

判決を受け、気仙沼市の菅原茂市長は「職員として在籍していた時期の事件が多く含まれ、改めて被害者や保護者、関係者に衷心よりおわびする。再びこのような不測の事態が生じないよう、管理監督に努める」とコメントした。