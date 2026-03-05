女優の松下恵（45）が5日、インスタグラムを更新。この日、74歳の誕生日を迎えた母の俳優榊原るみが、前日4日にテレビ朝日系で放送された「相棒」（水曜午後9時）season24拡大スペシャル第18話「ドミノ」に出演し、主人公・杉下右京を演じる水谷豊（73）と50年ぶりの再会を果たしたことを明かした。榊原は、榊秀一教授（こばやし元樹）の隣人・吉田役で出演した。

松下は、寺脇康文（64）を交えた水谷、母の3ショットを投稿。「水谷さんと母、50年ぶりの再会。かつて『太陽ともぐら』というドラマで恋人同士の役で結婚式まで、挙げたのだとか」と、1975年（昭50）にフジテレビ系で放送されたドラマで、水谷と榊原が共演したと説明。「その話を水谷さんから聞いて、母は『そうだった！』とすっかり忘れていたそう」と、水谷から切り出された昔話だと明かした。

松下自身「相棒」には08年のSeason6と翌09年のSeason8、22年のSeason21に、それぞれ出演している。「私もこれまで、相棒に参加させていただくたびに水谷さんと、母の話をしていました。『るみちゃんか、懐かしいな』なんて。やっと！再会が叶って良かったね」とつづった。

その上で「そして、榊原るみさん お誕生日おめでとうございます」と母の誕生日を祝した。