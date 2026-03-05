新フォレスターどうなる？

スバル「フォレスター」は、シンメトリカルAWDを活かした高い走破性と実用性が魅力のミドルクラスSUVです。

2025年4月には6代目となる新型が発売されており、内外装のデザインをはじめとした多くの部分でアップデートがおこなわれています。

【画像】超カッコいい！ これがスバル「フォレスター」です！ 画像で見る！（76枚）

ボディサイズは、全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mmと先代よりもわずかに拡大しているものの、運転席からの視界が広いことから、取り回しのよさはそこなわれていません。

エクステリアは、フォレスターらしい量感と頑丈さが追求されたボリュームのある堂々としたプロポーションとなっています。

インテリアも、デザイン性と実用性を兼ね備えたテクスチャーなど、さまざまなシーンが想定された居心地のよい空間を実現しています。

搭載されるパワートレインは、最高出力160ps／最大トルク209Nmの2.5リッター水平対向エンジン＋モーターのストロングハイブリッド「S：HEV」と、最高出力177ps／最大トルク300Nmの1.8リッター直噴ターボエンジンの2種類です。

組み合わされるトランスミッションは、すべて「リニアトロニック」と呼ばれるCVTとなっています。

さらに、「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」が世界初採用となっているほか、「アイサイトX」がフォレスターとして初めて採用されています。

グレードは、「S：HEV」が搭載された「Xブレイク」「XブレイクEX」「プレミアム」「プレミアムEX」にくわえ、1.8リッターターボの「スポーツ」「スポーツEX」という全6種類がラインナップされています。

なお、乗車定員は全グレード共通で5名です。価格（消費税込、以下同）は、404万8000円〜459万8000円となっています。

コスパ最強の新グレード「ツーリング」が設定！

そんなフォレスターですが、まもなく一部改良がおこなわれるようです。

都内のスバル販売店担当者は次のように話します。

「フォレスターの一部改良モデルについては、すでに予約受注を開始しています。

今回の一部改良では、機能装備の見直しと新グレードの追加がメインとなり、内外装のデザインなどに大きな変更はありません。

具体的には、ストロングハイブリッドである『S：HEV』を搭載する全グレードでアクセサリーコンセントが標準装備となるほか、『Xブレイク』では、これまでメーカーオプションだった運転席と助手席の電動パワーシートやハンズフリーパワーリアゲートが標準装備となるなど、機能装備がさらに充実しています。

また、今回のハイライトとなるのが、1.8リッターターボモデルに追加される新グレードの『ツーリング』です。

エントリーグレードとなるツーリングですが、インテリアカラーがプラチナとなっているほか、18インチの切削光輝アルミホイールも採用されているなど、一見すると上級グレードのと変わらない印象です。

ツーリングは、ハーマンカードのオーディオや一部のボディカラーなどが装着できないといった制限はあるものの、価格はツーリングが385万円、アイサイトXが搭載された『ツーリング EX』が399万3000円と、フォレスターのなかでは唯一の300万円台となります。

そのほかの変更点としては、『プレミアム』や『スポーツ』が廃止となるほか、『プレミアム EX』と『Xブレイク EX』で4万4000円、『Xブレイク』で17万6000円の値上げとなる見込みです。

ただ、そのぶん機能装備が充実しているうえ、コストパフォーマンス重視の方には『ツーリング』が用意されていることから、お客様には十分ご満足いただけるのではないかと思います」

※ ※ ※

なお、フォレスターの一部改良モデルの納期について、前出のスバル販売店担当者は「正式な発売日は未定ですが、現行モデルの生産が2026年夏まで続くので、納車は最短でも2026年9月以降となる見込みです」と話します。