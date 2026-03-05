＜速報＞米女子の中国大会が開幕！ 連覇狙う竹田麗央らスタート 渋野日向子、原英莉花らは午後に競技開始
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米女子ツアー、春のアジアシリーズ最終戦となる中国大会が開幕した。すでに選手たちは続々とコースに飛び出している。
【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が
日本勢は9人が出場。ディフェンディングチャンピオンとして迎える竹田麗央は、日本時間午前8時26分に連覇へ向け競技を開始している。10番から出て3ホール、パーを並べている。竹田の1組前、同8時15分にスタートした古江彩佳が、スタートの10番でバーディを奪い、現在1アンダーのトップタイにつけている。吉田優利も1番から競技を開始している。この後、同9時43分には本格参戦後の米デビュー戦となる櫻井心那が1番から飛び出していく。ここが今季初戦となる渋野日向子は同午後0時56分に1番からスタート。ルーキーイヤーを迎える原英莉花は同2時2分にプレーを開始する。こちらも今季初戦の西村優菜も同1時29分に開始。笹生優花、馬場咲希も午後組でプレーする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子中国大会のリーダーボード
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
契約フリー2年目・渋野日向子の2026年初戦クラブセッティング 1Wはテーラーメイド『Qi4D LS』×『ベンタスブルー』
なつかしい！ プロ入り直後、19歳のシブコ【写真】
国内女子ツアーも今週開幕！ 初日の組み合わせ
【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が
日本勢は9人が出場。ディフェンディングチャンピオンとして迎える竹田麗央は、日本時間午前8時26分に連覇へ向け競技を開始している。10番から出て3ホール、パーを並べている。竹田の1組前、同8時15分にスタートした古江彩佳が、スタートの10番でバーディを奪い、現在1アンダーのトップタイにつけている。吉田優利も1番から競技を開始している。この後、同9時43分には本格参戦後の米デビュー戦となる櫻井心那が1番から飛び出していく。ここが今季初戦となる渋野日向子は同午後0時56分に1番からスタート。ルーキーイヤーを迎える原英莉花は同2時2分にプレーを開始する。こちらも今季初戦の西村優菜も同1時29分に開始。笹生優花、馬場咲希も午後組でプレーする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子中国大会のリーダーボード
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
契約フリー2年目・渋野日向子の2026年初戦クラブセッティング 1Wはテーラーメイド『Qi4D LS』×『ベンタスブルー』
なつかしい！ プロ入り直後、19歳のシブコ【写真】
国内女子ツアーも今週開幕！ 初日の組み合わせ