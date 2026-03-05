７人組ダンス＆ボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーが全員で主演する、日本映画専門チャンネルのオリジナルドラマ「宇宙人の幸福（ハピネス）論」（２５日から３夜連続、後８時）のビジュアルおよび、役柄などが５日、公開された。

ドラマはスイーツ作りを通して“本当の幸せ”を見つけていくユニークかつハートフルで不思議な世界観の物語。その中で７人は、宇宙人（ハピナ星人）役で登場。惑星ハピナの姫とともに地球に不時着し、姫の“ハピナパワー＝幸せ”を満たす食べ物を見つけるために奮闘する中、洋菓子店を営むパティシエと出会い弟子入り。姫の幸せを満たす最高の食べ物であるスイーツ作りに挑む、というストーリーを熱演する。

宇宙人役についても、それぞれが特殊な感覚を持つ個性豊かな設定だ。長野凌大が視覚に長けた「視覚族 メロウ」役、桜木雅哉が聴覚に長けた「聴覚族 ミミル」役、吉澤要人が嗅覚に長けた「嗅覚族 ハンナ」役、小泉光咲が触覚に長けた「触覚族 ユンビ」役、大倉空人が味覚に長けた「味覚族 シータ」役、武藤潤がアイディアを感じる知覚に長けている「知覚族 ノア」役、杢代和人が心を感じる心覚に長けた「心覚族 コロロ」役、で劇中では各々が得意の感覚を武器に活躍していく。

７人全員が主演とあって、撮影もいいムードで進行。役を通しての掛け合いなど、メンバーも新鮮だったようで「いつもと違う、役としての７人の掛け合いをぜひ楽しんで」（小泉）などとアピールした。