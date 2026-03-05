デイリースポーツの記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）がスタート。初回は松田和城記者がサッカー女子「ＷＥリーグ」ノジマ相模原のＦＷ笹井一愛（ちなり、２１）に注目した。生まれつき先天性難聴を抱えながら、日本代表「なでしこジャパン」を目指す笹井。昨年１２月に対談講演を行ったサッカー男子日本代表・森保一監督（５７）も尊敬のまなざしを向けるその姿に迫った。

約１０００人が集まった冬の相模原市民会館ホールで、約１時間半にわたり２人の対談は熱を帯びた。笹井は森保監督の顔をじっと見つめ、会話の内容をくみ取る。真っすぐな視線を受けた森保監督は「すごく相手のことを分かろうとしてくれる。本当にすてき。自分もこうしないといけないと、コミュニケーションの取り方を考えさせられた」と目を丸くした。

右耳が全く聞こえない笹井は、わずかに聞こえる左耳に補聴器をつけてプレーする。ポジションは前線で「遠くからの指示や逆サイド、後ろからの指示は全く聞こえない」という。音で意思の疎通を取れない中、仲間の口元の動きや表情から意図を読み取り、プレーが途切れるたびに近くの選手と連係を確認する。考えることは、他の選手より圧倒的に多い。

現役時代はボランチを主戦場としていた森保監督。仲間との意思疎通の重要性を知るだけに「めちゃくちゃ努力されていると思う」と、その苦労に思いをはせる。ボールの出し手と受け手の呼吸が合わなければ、パスは通らない。「コミュニケーションを取る能力が本当に優れているから（アンダー世代の）日本代表になられている」とうなずいた。

女子サッカーでは、２０１１年のＷ杯でなでしこジャパンが初優勝。当時小学１年でその瞬間をテレビで見ていた笹井は「かっこいい。この人たちみたいになりたい」と夢を抱いた。小学校では男子の少年団チームに交じってプレー。フィジカルで劣る分、得意なドリブルを磨いた。難聴で集団スポーツをやる難しさは、全く気にならなかったと振り返る。

「最初の小学校のチームメートが本当にたくさん助けてくれた。そのおかげでサッカーの楽しさを知れた。他のスポーツをやりたいと思った瞬間は一回もない」

Ｗ杯優勝を掲げる森保監督の隣で、笹井も夢を語った。「なでしこジャパンに入って、世界一を経験したい。同じ境遇の方に自分が頑張っている姿を見せて、元気や勇気を与える存在になりたい」。歓声が渦巻くスタジアムで、彼女は音ではなく視線で戦う。目と目でつなぐサッカー。その強さは、誰よりも深い。

◆笹井一愛（ささい・ちなり）２００４年１０月１２日、横浜市出身。小学校は横浜市の少年団チーム・ＦＣカルパで男子に交じってプレー。中学、高校はノジマ相模原の下部組織に所属し、２２年にトップチーム昇格。１年目から主力に定着した。ドリブル突破が武器。２４年にはＵ−２０女子Ｗ杯で３得点を挙げ、準優勝に貢献。憧れの選手は三笘薫（ブライトン）、上田綺世（フェイエノールト）。座右の銘は「人事を尽くして天命を待つ」。１６８センチ。利き足は右。