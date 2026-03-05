ユニクロ、「UTme!」に「ぽこ あ ポケモン」のスタンプセットを追加！ 3月5日から販売開始「ぽこポケ」デザインのTシャツやトートバッグが作れる
【ポケモン ぽこ あ ポケモン スタンプ】 3月5日 販売開始
□「UTme!」取扱い店舗のページ
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ユニクロは、同社が提供するサービス「UTme!」にスローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」のスタンプセットを追加し、3月5日から販売を開始する。
「UTme!」は、スマートフォンで自分だけのオリジナルアイテムを簡単にデザインして作ることができるサービス。今回、同サービスに、ニンゲンにへんしんしたメタモンが活躍するゲーム「ぽこ あ ポケモン」のスタンプセットが登場。特別なデザインのポケモンたちがバリエーション豊富にラインナップされている。
作り方は、ベーシックTシャツやスウェットシャツ、トートバッグなどの中から好きなアイテムと色を選び、お気に入りのスタンプを選択。好きな位置と大きさを決めれば完成する。スタンプを使用して、かわいらしいポケモンたちをあしらった、自分だけのオリジナルグッズを作ることができる。「UTme!」取り扱い店舗であれば、その場でデザインし、印刷が可能となっている。
□「商品ラインナップ」のページ
ニンゲンにへんしんしたメタモンが活躍するゲーム『ぽこ あ ポケモン』のスタンプがUTme!に登場💜- ユニクロ (@UNIQLO_JP) March 4, 2026
かわいらしいポケモンたちで、あなただけのオリジナルグッズをつくろう♪https://t.co/f5T9PHD4Tv pic.twitter.com/REU0G6DPKS
(C)2026 KOEI TECMO GAMES