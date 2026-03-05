『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE』Lucreaらいとに「真中らぁら」が登場
メガハウスは、『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』より「Lucreaらいと アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！- 真中らぁら」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月5日(木)10時より予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「Lucreaらいと アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！- 真中らぁら」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』より「真中らぁら」が登場。
予約受付中の「大空あかり」とあわせて、手元に揃えて楽しんでみたい。
(C)Aikatsu, Pripara 10th Project
