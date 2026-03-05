将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント準決勝が3月5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と永瀬拓也九段（33）が対局を開始した。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。

【映像】藤井竜王・名人VS永瀬九段 注目の準決勝

伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。もう一方の準決勝では、前期挑戦者だった斎藤慎太郎八段（32）が勝ち上がり決勝進出を決めている。本局では、両者ともに叡王のタイトル経験者が激突する好カードが実現。挑戦権獲得へ前進するのはどちらか。

藤井竜王・名人は今期本戦からの出場で、1回戦で山崎隆之九段（44）、2回戦で千田翔太八段（31）に勝利し準決勝進出となった。一方、永瀬九段も本戦からの参戦で、1回戦で村山慈明八段（41）、2回戦で山本博志五段（29）を破り準決勝へ駒を進めている。

両者は現在「ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」を戦っており、タイトル保持者の藤井竜王・名人が1勝3敗とカド番に追いやられている。絶対王者を相手にタイトル奪取に“王手をかけている”永瀬九段は、勢いそのままにここでも強敵から白星を奪いたいところだ。

決勝進出をかけた大一番を制するのは叡王3期の藤井竜王・名人か、第4期叡王の永瀬九段か。持ち時間は各3時間、振り駒の結果で先手番は永瀬九段に決まった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）