東野圭吾氏「ナミヤ雑貨店の奇蹟」舞台化決定 キャスト一挙発表・濱岸ひよりが日向坂46卒業後初舞台出演へ
【モデルプレス＝2026/03/05】東野圭吾氏の小説「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が舞台化することが決定。2026年5月より東京・大阪にて「東野圭吾シアターVol.2 ナミヤ雑貨店の奇蹟」として上演される。あわせて、出演キャストが発表された。
「東野圭吾シアター」とは東野圭吾の小説を連続で舞台化していく企画公演シリーズ。第1弾は「祈りの幕が下りる時」を舞台化。第2弾となる今回は、全世界で累計1300万部突破のベストセラー小説「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が原作。本作は、過去と現在が手紙を通じて交錯する、心温まるタイムトラベル・ファンタジーで、これまでに舞台化、ミュージカル化、そして2017年には映画化もされた。東野氏最大のヒット作として、脚本・演出には2013年・2016年・2022年それぞれの上演時にも脚本・演出を担い、繊細な人間ドラマの描写に定評のある成井豊氏を迎えた。
物語の中心となる3人の青年たちには、敦也役にスーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」にて鳴田射士郎／ブンブルー役で注目を集めるほか、ドラマ・映画・広告など活躍の場を広げている若手俳優・葉山侑樹、翔太役には土屋太鳳の弟としても知られ、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」をはじめ、話題作でメインキャラクターに抜擢されるなど目覚ましい活躍を見せる声優活動のほか、舞台作品にも多くの出演経験を持つ土屋神葉、幸平役には17歳でダンスの世界チャンピオンになった経歴を持ち、中国のボーイズグループ・INT01としても活躍、Weibo登録者数400万人を誇り世界的な活躍を続けるSANTAが演じる。
さらに、物語の鍵を握る女性・セリ役に日向坂46で活躍し、卒業後初舞台出演となる濱岸ひより、雑貨店の店主の息子・浪矢貴之役にこれまで上演された舞台版にも出演してきた演劇集団「キャラメルボックス」の看板俳優である多田直人、そして雑貨店の店主・浪矢雄治役には「相棒」シリーズをはじめ、ドラマやバラエティで活躍するベテラン俳優の神保悟志を迎え、多彩なキャストが顔を揃えた。成井氏が描き出すナミヤ雑貨店を舞台に、実力派揃いのキャストたちが奇跡の物語を紡ぐ。（modelpress編集部）
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」は日本が誇るミステリ作家・東野圭吾さんの代表作の1つで、2011年に角川書店の月刊誌「小説野性時代」に発表され、翌年出版された単行本はベストセラーになりました。私・成井豊は2013年に演劇集団キャラメルボックスで同作を舞台化。その後、2016年と2022年に再演しました。また、私が書いた脚本はソウルと香港で地元の劇団によって上演されました。私はソウル版を見に行きましたが、非常に質の高い舞台で、大いに刺激を受けました。そして、今回は4回目。過去の上演とは全く違う新しいキャストで、この名作に挑みます。経験豊富な神保悟志さんを雑貨店の店主に迎え、葉山侑樹さんを初めとする若くて実力のあるキャストとによって、この名作がどんなふうに生まれ変わるか、今からとても楽しみです。きっと素敵な奇蹟が起こると信じています。皆様のご来場を心からお待ちしています。
今回のお話をいただいたとき、「この物語の一員として自分は何ができるのか」と、わくわくする気持ちと緊張を同時に感じました。原作や過去に上映された作品を拝見するにつれ、この作品から「人の温かさ」を改めて感じ、桐生敦也として生きるこれからを想像すると今では楽しみな気持ちでいっぱいです。不思議な体験をしていく中での敦也の成長や葛藤、彼が感じたものとしっかり向き合い、初日を迎えたいと思います。
成井豊さんの作品に出演するのは、今回で3度目となります。僕は一観客として拝見するたびに、「本当にお客様を楽しませるお芝居を創られる方だ」と感じてきました。誰もが知る東野圭吾さんの名作「ナミヤ雑貨店の奇蹟」を、華麗に時空を行き来しながら、疾走感あふれる速度で立ち上げた2016年版の本作には舌を巻きました。その世界に身を投じられることを、今からとても楽しみにしています。劇場で心よりお待ちしております！
ナミヤ雑貨店様へ 初めまして。この度、幸平役を演じさせていただくことになりましたSANTAと申します。小説、映画、そして舞台。日本、中国、さらには世界中で、場所や時代を超えて愛され続けているこの作品に参加させていただけることを、大変光栄に思っております。個人的な話になりますが、中国でデビューした僕は、日本での舞台経験は決して多くありません。不安もございますが、自分にできる限りの力を尽くし、精一杯向き合ってまいります。皆様と一緒に、この素敵な作品を楽しめたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
SANTAより
この度、舞台「ナミヤ雑貨店の奇蹟」に出演させていただきます濱岸ひよりです。女優として初めての舞台出演となります。長く愛されてきた作品に挑戦できることがとても嬉しいです。舞台だからこそ感じられる緊張感も含めて公演を楽しみたいです。ぜひ劇場に会いに来てください！
たくさんの想いと、歴史と、奇蹟が折り重なって、物語が紡がれていきます。それらはある地点で収束し、思いもかけない結末を迎えるんです。東野圭吾さんの、天才的な人の想いの描き方と物語の織り交ぜ方に、脱帽せざるを得ません。過去2回、私は出演経験がありますが、いずれも楽しく、救われた公演でした。悩めるあなたも、悩んでないあなたも、ナミヤさんの悩み相談に身を委ねてみてほしいです。劇場でお待ちしています。
東野圭吾先生の名作「ナミヤ雑貨店の奇跡」を東野先生の世界観を知り尽くした成井豊さん脚本、演出で舞台化。これはもう面白くないはずがありません。その舞台に参加させて頂ける嬉しさで、今からワクワクが止まりません。成井さんが、どの様なマジックを駆使して東野圭吾ワールドを表現なさるのか間近で体験出来るのは役者冥利に尽きます。皆様も是非、極上の演劇体験をなさってください。劇場にてお待ちしております。
【出演】
葉山侑樹、土屋神葉、SANTA
濱岸ひより、関根翔太、三浦剛、渡邊安理、林貴子、澤田美紀、櫻井佑音、辻合直澄、多田直人
神保悟志
【日程・劇場】
・東京公演：5月16日（土）〜24日（日）サンシャイン劇場
・大阪公演：6月6日（土）〜7日（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
