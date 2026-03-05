自分の意思でコントロールできない「自律神経」引き起こすさまざまな不調とは！？【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

自分の意思でコントロールできない「自律神経」引き起こすさまざまな不調とは

自律神経が乱れるってどういうこと？

●自分でコントロールできない神経

さまざまな不調を引き起こす「自律神経」とは一体どんなものなのでしょうか。そもそも神経には、脳から脊髄へ繋がり、全身に指令を送る神経系統の中心的存在である「中枢神経」と、枢神経から体の隅々まで網目のように張り巡らされて指令を伝達する「末神経」の２種類があります。さらに末梢神経は、自分の意思でコントロールできる「体神経（運動神経など）」と、自分の意思でコントロールできない「自律神経」の2つに分かれます。

さらに自律神経は、「交感神経」と「副交感神経」に分かれていて、人間が意識することなく行われる呼吸や、寒暖に合わせた体温調節、入眠への動きなどを担当しています。交感神経が優位になると、呼吸や心拍数が速くなり、仕事や運動などの活動に適した状態になります。

逆に副交感神経が優位の場合はリラックスモードになり、休んだり寝るのに最適な状態になります。これらはアクセルとブレーキのような関係で、毎日自然と切り替えられるものですが、仕事や人間関係などでメンタルにストレスを抱えると、切り替えが難しくなってバランスが取れなくなります。こうした自律神経のバランスが崩れた状態が腰痛や体調不良を生む原因だと考えられています。 『原因不明の腰痛は自律神経が9割』本書の2章や3章では自律神経を整える方法を紹介していますので、ぜひ実践してみてください。

知っておきたい「神経」の構造

