佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「二十四節気 “啓蟄”」

3 月5日は二十四節気の啓蟄（けいちつ）です。冬の間、地中で眠っていた虫が春を感じて目覚める頃とされています。



春を感じに4日、気象台の桜の標本木の様子を見てきました。つぼみはまだ堅く、開花は遠いようでした。つぼみの先端が黄緑色になってきたら開花が近い証です。桜の木を見つけたら、ぜひつぼみの様子を観察してみてください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は4日より高いところが多いでしょう。福岡市は16℃、北九州市は15℃、久留米市や佐賀市は18℃の見込みです。朝から昼にかけて10℃以上、上がるところがほとんどでしょう。



「天気の予想」

各地でよく晴れて日差しがたっぷり届くでしょう。降水確率も低く、雨具の出番はなさそうです。



「花粉情報」

日差しが届き気温が上がるので、花粉が大量に飛ぶ見込みです。各地で「極めて多い」予想です。万全の対策をしてお出かけください。



「なのか間予報」

金曜日は朝から雨が降るでしょう。雨の時間は短いですが、雨足が強まることがあります。今週末から来週にかけては安定して晴れる日が続く見込みです。