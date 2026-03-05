豪家計支出は増加に転じるも予想下回る、3月利上げ期待は高まらず



豪州1月の家計支出は前期比+0.3%と前回-0.5%から増加に転じたものの、市場予想の+0.4%には届かなかった。前年比では+4.6%と予想の+5.1%に反して伸びが縮小した。



予想下回る家計支出を受け3月利上げ期待はやや低下。米イラン紛争が収束に向かうとの淡い期待を受け原油上昇も一服しており、早期利上げの可能性はなくなるか。



今週初めブロック豪中銀総裁は、原油高騰が豪州のインフレを加速させるとして、3月会合は「ライブ」になると警告していた。

