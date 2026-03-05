ＷＢＣ台湾代表でタイガース傘下の李灝宇内野手（２３）が４日（同５日）、開幕を前に左わきばらの張りで、ロースターを外れたと、米ニュースサイト「ジアスレチック」のスタベンハゲン記者がＸ（旧ツイッター）に投稿した。ＭＲＩ検査を受けた結果、張りが認められ、米フロリダ州のレイクランドのキャンプ施設で追加検査を受ける予定だという。

李はタ軍の有望若手。昨年１１月にメジャー４０人枠入りし、今年が２度目のメジャーキャンプ。昨年は３Ａで二塁と三塁を守り、打率２割４分３厘、１４本塁打、６１打点、２２盗塁と持ち前のパワーとスピードを発揮した。

台湾代表合流前に本紙の取材に対し、「キャンプで結果を出すことが大事なので、離脱することに迷いがあった」としつつ「貴重な体験になると思ったし、国を代表する機会は誰もが得られるものではない。代表チームが私を選んでくれたことを名誉に感じたから」と意気込んでいた。

２０１９年、１８歳以下の代表チーム（Ｕ１８）に選ばれ、愛媛県松山市で行われた強化合宿に参加し、「当時から知っている選手や、米国で一緒にプレーしたことがある選手もいるので、楽しみ」と来日を心待ちにしていたが、開幕前の無念の離脱となった。