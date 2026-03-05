スポニチ

　元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が5日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえ（37）と、先月誕生を報告した第1子女児とのひな祭り家族ショットを披露した。

　「昨日は雛祭り」と書き出すと、ひな飾りのように並んで横になっている自身と加島、長女の3ショットをアップ。「愛娘初めてのお雛様　彼女は何がおきているかわかってないでしょう　わかるようになったらこの家族写真を観せたいですね」と記した。

　「ちかちゃんのご両親からこんなに素敵で立派な雛人形を頂きましたありがとう御座います　毎年家族で一緒に平和に飾れたら幸せです」と感謝した。

　また「※今日の新米パパ日記　昨日の沐浴で首の周りの皮脂がだいぶとれた　背中洗うのにボディソープを持ち帰るのが課題　髪の毛フサフサの匂いを嗅いで癒されてます　爪が伸びるのが早い　ミルクをたくさん飲んでいる証拠　今日も元気でありがとう

エンジェル」とつづった。

　城咲は21年4月に加島と結婚したことを自身のブログで発表。昨年9月に加島の第1子を妊娠を発表していた。今年2月13日に第1子女児の誕生を報告していた。

　城咲の投稿に、フォロワーからは「素晴らしい　ひな壇飾りですね」「素敵な写真すくすく元気に育ってね仁パパ頑張ってね」「スリーショット　微笑ましい」といった反響が寄せられている。