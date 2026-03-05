森香澄、ロケ中に起きていた“真実”を知り戦慄！男性に背後から忍び寄られるも「全然気づかない…」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

3月4日（水）放送の同番組では、ロケの裏でされていた芸人たちの行動に気づかなかった森香澄が、ネタバラシで思わず恐怖する場面があった。

【映像】その距離わずか1メートル！森香澄の背後に忍び寄る“蛍光色”

今回は、ゲストがニセの買い物ロケを行う最中に、気づかれないように同じ店で高額商品を購入するという企画「バレずにGET買い物中」が開催された。

参加者は山内、盛山晋太郎（見取り図）、稲田直樹（アインシュタイン）の3人が挑戦し、濱家はモニタリング。一番高い買い物をした人が商品と同額の賞金をゲットでき、さらにリスクを負ったアグレッシブな行動にはボーナスが追加されるというルールだ。

オシャレなインテリアショップ「Francfranc」の店内を舞台に、ターゲットとなるのは森香澄。身を潜めた階段下からなかなか抜け出せない盛山、ニセスタッフに扮して森と2メートルまで接近するなど追加ボーナスを稼ぐ稲田に続いて、ラストの山内のターンに。

なぜか一人だけ蛍光色の黄色ジャージを身にまとう山内は、企画冒頭で「ちょっと俺、色不利じゃない？」と文句をつけていたが、もっとも接近したのは森が造花などの並ぶ棚を物色していたチャレンジ終了間際の場面だ。

山内は手に造花を持ったまま背後1メートルまで近づくと、なんと森の買い物かごへ商品をイン！ しかし、咄嗟に身を屈めてから身動きが取れずにいたところ、濱家の指示で“Francfrancの商品”になりきってまさかのセーフに。追加ボーナスで5000ポイントを獲得した。

不利と思われた蛍光色のジャージが功を奏した結果に一同は爆笑。挑戦後、すっかりヘトヘトの山内も「オリンピック競技でもいいかも」とやりきった表情を浮かべた。

そして、全員バレずに買い物ミッションクリア後、いよいよ森にネタバラシへ。

モニタリングルームで一同と顔を合わせるなり、森は「なに？怖い！」「今日芸人さんと会うテンションで来てない！」と動揺する。

濱家から「3人が森さんの周りをうろちょろしてたんですよ」と言われるも、「全然気づかない…」とネタバラシされてもなお理解が追い付かない様子。

そんな森に山内が急接近したシーンを再現してみせると、「この服ですか!?」と蛍光色ジャージを見てさらに困惑する事態となっていた。