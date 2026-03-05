【透明人間になったわたしと、わたしに興味がない（はずの）夫の奇妙な三か月間】 3月5日 発売 価格：858円

【拡大画像へ】

竹書房は、異世界恋愛レーベル・バンブーコミックスBCfより「透明人間になったわたしと、わたしに興味がない（はずの）夫の奇妙な三か月間」上・下巻を3月5日に発売する。価格は858円。

本作は原作・狭山ひびき氏、漫画・さかずきうた氏による夫婦のラブストーリー。愛のない白い結婚だと思いつめていたオレリアは、透明人間になってしまったことで自分の気持ちを見つめなおし、未来を切り開いていく。

竹コミ！で読む

竹コミ！で読む

【あらすじ】

伯爵令嬢のオレリアは、18歳で結婚した夫のルクレールと会話のない生活を二年間続けている。

絵姿を見た時から彼を慕っていたオレリアだけど、ルクレールには周囲から反対されて別れた元恋人が居ると知ってしまう。

悩みを抱えたオレリアは、ふと目に入った怪しげな占いの店でその事を話すと、不思議な指輪を渡されて......。

すれ違う二人が本当の夫婦になるまでを描く三か月間！

書店別購入特典は描き下ろしマンガ

購入特典として、書店グループやその他の書店で描き下ろしペーパーがもらえる。電子書籍（下巻）にも描き下ろしマンガが付いてくる。

□対象店舗

書泉グループ：描き下ろしペーパー

電子書籍特典（下巻のみ）：描きおろしおまけマンガ

一部応援店舗：描き下ろしペーパー

【試し読み】