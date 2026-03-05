バイセルが急反発、ライブコマース事業を展開する中国社と海外販売の拡大で基本合意

ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685.T>が急反発している。４日の取引終了後に、「ＪＵＸＩ」ブランドでライブコマース事業を展開する中国の吉奢礼（杭州市）と中国及び北米市場を対象とした海外販売事業の拡大に向けた基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。



吉奢礼は８０人規模の自社ライバーを抱え、ブランドバッグ、腕時計、ジュエリーの高品質な商品を中国全土と米国向けにライブ販売を実施している。今回の基本合意で吉奢礼とのパートナーシップにより、中国市場においてリペア技術の活用による「Ｃ・Ｄランク品」のリペア及びライブ販売を行うほか、中国市場において高回転で販売可能な「Ｓ・Ａランク品」のライブ販売やバイセルの国内倉庫を用いた北米市場向けライブ販売などを行うとしている。なお、同件による２６年１２月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS