レナサイエンス<4889.T>は３日ぶりに反発している。４日の取引終了後、同社が開発したディスポーザブル極細内視鏡について、聖路加国際病院など６施設で行われていた多施設共同臨床試験が終了したと発表。全症例で安全に実施でき、有害事象は認められなかったとの結果（速報）を得られたとしたことが好感されている。



今回行われた臨床試験は、外来の腹膜透析（ＰＤ）患者６０例に対して、同医療機器を用いて腹膜及びカテーテル内腔の肉眼所見を記述するというもので、聖路加国際病院のほか東京慈恵会医科大学附属病院、慈恵医大葛飾医療センター、順天堂大学順天堂医院、順天堂大学練馬病院、東京大学医学部附属病院などで実施された。なお、同件による２６年３月期業績への影響は現時点ではないとしている。



出所：MINKABU PRESS