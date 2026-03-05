ＤｙＤｏが急反発、海外の成長と国内の収益改善で２７年１月期は営業利益２．５倍を予想

ダイドーグループホールディングス<2590.T>が急反発している、４日の取引終了後に、２７年１月期の連結業績予想を発表しており、売上高２４６８億円（前期比２．３％増）、営業利益１０５億円（同２．５倍）、最終利益５０億円（前期３０３億２２００万円の赤字）を見込む。年間配当予想は前期と同じ３０円を予定している。



トルコ飲料事業・ポーランド飲料事業ともに増収を見込み海外事業の成長が牽引役となる見通し。一方の国内事業では前年度に計上した減損損失計上に伴う減価償却費の減少が見込まれるほか、商品ポートフォリオ最適化による製品ミックス改善や柔軟な価格戦略の実行により自販機１台当たり利益の向上を図る。また、自販機台数の絞り込みによる筋肉質な自販機網形成とともに、各コストの低減を図ることで収益体質を強化する。



なお、２６年１月期決算は、売上高２４１２億３６００万円（前の期比１．７％増）、営業利益４１億６３００万円（同１３．１％減）、最終損益３０３億２２００万円の赤字（前の期３８億４００万円の黒字）だった。



