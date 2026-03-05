ライオン<4912.T>の２６年１２月期通期の連結営業利益は前期比１０．０％増の４００億円となる見通し。年間配当については前期比４円増配の３４円（中間配１７円、期末配１７円）を計画している。



国内はハミガキなどのオーラルヘルスケア事業が引き続き業績を牽引するとともに、収益性の改善が進んでいるホームケア事業で高付加価値化を更に進める構え。海外ではベトナム企業とオーストラリア企業の連結化効果を含む数量増及びミックスの改善により、それぞれマージンを高める方針だ。また、タイ・マレーシア・韓国は５％前後の成長を見込んでいる。



株価は２月２４日に直近高値１８８５円をつけ、その後は全体相場の軟調地合いが影響する形で上昇一服。ただ、２５日移動平均線や７５日移動平均線は上昇基調にあり、押し目は拾い場と捉えたい。（参）



出所：MINKABU PRESS