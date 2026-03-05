「化け物すぎる」「現代CFの完成系」CL出場権争いを占う上位対決でハット達成！ チェルシーのセレソンFWにファン驚嘆！「移籍市場で１番の大当たり補強」
現地３月４日に行なわれたプレミアリーグ第29節で、６位のチェルシーは４位のアストン・ビラと敵地で対戦。４−１で勝利した。
来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いを占う上位対決で、圧巻の活躍を見せたのがジョアン・ペドロだ。
まずは１点ビハインドで迎えた35分、マロ・ギュストのグラウンダーのクロスにダイレクトで合わせてネットを揺らすと、45＋６分にはエリア内でエンソ・フェルナンデスのパスに反応して華麗なループシュートを流し込む。さらに64分には、コール・パーマーのスルーパスに抜け出したアレハンドロ・ガルナチョの折り返しを押し込み、ハットトリックを達成してみせた。
これで今季通算ゴール数は14得点に。抜群の決定力を披露した24歳のブラジル代表FWに、SNS上では「待ち望んでた９番すぎる」「格が違う」「覚醒しすぎてやばい」「現代CFの完成系になりつつある」「もう全知全能だ」「移籍市場で１番の大当たり補強」「化け物すぎる」などの声が上がっている。
なお、勝点を48に伸ばしたチェルシーは５位に浮上。４位のアストン・ビラとは３ポイント差だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】白熱の上位対決でチェルシーのJ・ペドロがハット達成！
