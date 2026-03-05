YOASOBI、スポーツブランド・ASICSとのコラボを発表！本人たちがアイテムを着用したメインムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、日本発のスポーツブランド・ASICSのライフスタイルカテゴリーとのコラボレーションを発表。発売に先駆け、本人たちがアイテムを着用したメインムービーが公開された。

■「自分たちで決めていないディテールがひとつもないほどこだわって作り込みました」（Ayase）

スポーツのヘリテージと革新性をライフスタイルへと拡張し、「快適さ」と「スタイル」を両立した提案を続けている“ASICS SportStyle”カテゴリー。この数年で、YOASOBIによる、ライブやメディアでのエクスクルーシブシューズの着用が目撃されるなか、満を持してのコラボレーションアイテム発表となった。

今回発表されたラインナップは、シューズ、ニットジャケット、ニットパンツ、フーディー、ロゴキャップ、ロゴソックスといった全6アイテム。

YOASOBIのふたりがコンセプト検討から製品開発まで長期にわたって深く関わり、 ASICSの開発者、デザイナーらと活発に議論しながらプロダクトの完成度を研ぎ澄ませ、「自分たちで決めていないディテールがひとつもないほどこだわって作り込みました」と語るアイテムは、ASICS SportStyleのロゴとYOASOBIロゴをマッシュアップした、当コラボレーションためだけの限定ロゴがあしらわれるなど、特別感溢れるデザインとなっている。

コラボレーションアイテムは、アシックスオンラインストア/YOASOBI Online Storeでの販売を予定している他、シューズについてはYOASOBIオフィシャルファンクラブ「YOA’S」有料会員向け抽選販売も予定している。

さらに、今回のコラボレーションアイテム発売を記念して、ASICS FLAGSHIP HARAJUKUでは3月14日～3月29日の期間にて、YOASOBIとASICS SportStyleの世界観を掛け合わせた店頭装飾を展開予定だ。

■YOASOBI・Ayase コメント

■YOASOBI・ikura コメント