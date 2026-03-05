5日10時現在の日経平均株価は前日比2259.12円（4.16％）高の5万6504.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1549、値下がりは31、変わらずは10と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは8銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1銘柄で457.26円押し上げている。次いで東エレク <8035>が252.70円、ＳＢＧ <9984>が235.05円、ファストリ <9983>が117.12円、フジクラ <5803>が71.53円と続いている。



マイナス寄与トップは任天堂 <7974>で、日経平均を2.87円押し下げ。次いで協和キリン <4151>が2.29円、ニトリＨＤ <9843>が2.26円、トレンド <4704>が0.4円、ＯＬＣ <4661>が0.25円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、銀行、卸売、保険、機械、ガラス・土石と続いている。



※10時0分9秒時点



